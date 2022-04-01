Vatandaşa 1 fidan 1 kitap

FATİH AKBAŞ

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü ‘Orman Haftası’ nedeniyle 1 kitap 1 fidan etkinliği düzenledi.

Kadeş Barış Meydan’ında gerçekleştirilen programda vatandaşlara fidanla birlikte kitap hediye edildi.

Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, Orman Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikle fidan verilen vatandaşlara kitap hediye edeceklerini belirterek, “Fidanlarımızla topraklar yeşerecek kitaplarımızla da zihinler yeşerecek zenginleşecek”dedi.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise ülkemizin gerek kitap okuma seviyesi gerekse de ormanlaşma açısından daha katetmesi gereken büyük mesafe olduğunu belirterek, “Uydudan baktığımız zaman sarı değil yemyeşil bir ülkemiz olsun istiyoruz. Ormanların sayısının daha çok artması lazım. Türkiye ilimle, okumakla ve ormanlarla gelişir”şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ve Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp vatandaşlara fidan ve kitap hediye etti.

Etkinlikte vatandaşlara, dişbudak, badem, akça ağaç, çınar, ıhlamur olmak üzere toplam 5 bin fidan dağıtıldı. Programa CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da katıldı.