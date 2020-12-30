RECEP MEBET

Günü geçmiş faturalar nedeniyle uygulanan enerji kesme işlemlerini eleştiren tüketiciler, yetkililere seslenerek, “Kış günü vatandaşı mağdur etmeyin” çağrısında bulundular.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren bazı tüketiciler, elektrik ve doğalgaz abonelerinin günü geçen faturalar nedeniyle mağdur edilmemesini istediler.

Enerjisi kesilen ailelerin soğuk kış günlerinde çocuklarıyla birlikte perişan olduklarını anlatan tüketiciler, “En azından bu sıkıntılı dönemde abonelere biraz daha kolaylık ve ödeme süresinde esneklik tanınsın” diye konuştular.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemi döneminde kimsenin mağdur edilmeyeceği yönündeki açıklamalarını hatırlatan tüketiciler, toplumsal dayanışma konusunda ilgili kurumlardan çözüm ve destek beklediklerini sözlerine eklediler.