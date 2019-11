‘Vatandaşımızın huzuru kırmızı çizgimiz’

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, Çorum’un gündeminde olan Ulukavak Mahallesi’ne baz istasyonu kurulması konusunun çözüme kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Haklı taleplerinin arkasında duran mahalle halkına ve gergin ortamın son bulmasını sağlayan yetkililere teşekkür eden Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında şuları dile getirdi:

“Şehrimiz için tüm siyasetçilerin yapabileceği en önemli katkı toplumsal barışın tesis edilmesidir. Asgari müştereklerde buluşarak itidalli bir siyaset anlayışı ile hareket etmek siyasiler olarak hepimizin görevidir. Yaklaşık olarak bir haftadır şehrimizin en büyük mahallesi olan Ulukavak Mahallesi halkının haklı talepleri neticesinde meydana gelen gerginliğin bugün çözüme kavuşması bizleri mutlu etti.

Şehrimizdeki meydana gelen gerginliğin hiç kimseye bir faydası yoktur. Halkımıza rağmen bu şehirde hiç kimse kamusal alanda ve siyasette var olamaz. Demokrasinin en önemli yapı taşı vatandaşımızdır. Vatandaşımızın sağlığı, huzuru, mutluluğu, yaşam kalitesine zarar verebilecek kişi yada faaliyetlerin akl-ı selim ile çözüme kavuşturulması hepimizin görevidir. Haklı davalarında hak ettikleri sonucu alan ve mahallelerinin çocuklarının, vatandaşlarının sağlığının her şeyden önemli olduğunu gösterdikleri dik duruşla ortaya koyan mahalle halkımıza ve bu gergin ortamın son bulmasını sağlayan yetkililere şehrimizin barış ortamına sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Halkımız her zaman başımızın tacıdır. Haklı taleplerde bulunan ve bu taleplerini demokratik sınırlar içerisinde ortaya koyan tüm vatandaşlarımızın her zaman destekçisi olacağız. Vatandaşımızın sorunlarının çözüme kavuşmasında gereken gayreti gösteren siyasetçi ve bürokrat tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Tek kırmızı çizgimiz vatandaşımızın huzur ve mutluluğudur.”

