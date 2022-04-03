‘Vatandaşımızın MHP’ye yaklaşımı bizi mutlu ediyor’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Yönetim Kurulu Üyeleri vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Vatandaşla sürekli bir araya gelerek taleplerini ve şikayetlerini dinleyen MHP İl Başkanı Agah Karapıçak Ramazan öncesinde Gülabibey ve Mimar Sinan Mahallelerinde kahvehanede bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek çay içip, sohbet etti.

Gülabibey Mahallesi’nde bulunan ve Ömer Şahinbaş’ın işletmeciliğini yaptığı Bağcılar Çay Evi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Karapıçak, Milliyetçi Hareketin ve Cumhur İttifakının, dününü, bugününü ve yarınını anlattı.

Vatandaşlarla buluşan ve onların sorunlarını dinleyen Karapıçak, “Bizleri bekleyen gönül coğrafyamızın huzuru için daha güçlü bir Türkiye'nin gerekliliğini anlattık. Aziz Milletimizle birlikte zillete geçit vermeyeceğimizi haykırdık” dedi.

Sıcak bir ortamda kendilerini ağırladıkları için Bağcılar Çay Evi sahibi Ömer Şahinbaş’a teşekkür eden Karapıçak, “Bizlere bu güzel imkanı sağlayan kıymetli yöneticilerimize, bizlere eşlik eden Mahalle Muhtarımız Hasan Belli ve azalarına, köy muhtarlarımıza, özellikle kültürümüzde yer alan istişare imkanının her daim yaşatıldığı Bağcılar Çay Evi sahibi Ömer Şahinbaş Beye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vatandaşların MHP’ye olan yaklaşımından mutluluk duyduklarını ifade eden Karapıçak, “Halkımızın samimiyetleri, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'e olan güven ve dile getirdikleri duaları bizleri ziyadesiyle duygulandırdı ve mutlu etti. Bizleri bağrına basan aziz hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar” şeklinde konuştu.(Haber Merkezi)