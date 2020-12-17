Vatandaşlar ATM’lerde dezenfektan olmamasından şikayetçi

FATİH BATTAR

Çorum’da vatandaşlar her gün binlerce kişinin para çekmek için kullandığı Gazi Caddesi’ndeki ATM’lerde dezenfektan kutularının boş olmasından şikayetçi.

Haber Merkezimi arayarak şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, virüsün en çok yaygın olduğu dönemde her gün binlerce kişinin para çektiği ATM’lerde dezenfektan olmadığını belirterek, banka yetkililerinin ya da belediyenin ATM’lere düzenli olarak dezenfektan yerleştirilmesini istiyor.

Vatandaşlar, koronavirüsünden korunmanın en önemli yolunun el hijyeni olduğuna dikkat çekerken, ATM’lerin birçok kişinin temas etmesi bakımından oldukça riskli yerlerden biri olduğunu ifade ederek; “Bu nedenle para çekerken dikkatli olmak ve önlem almak hayati bir etki yaratıyor.” dedi

Uzmanlar da ATM’lerden para çekecek vatandaşları uyarırken, “ATM’den para çekerken ağız ve burun bölgesini örten maske takılarak ve eller sabunla yıkanarak gidilmeli. Sabun ile yıkama yapılamadığı zamanlarda ise yüzde 70 alkol bazlı el dezenfektanı ile ATM'ye temastan önce eller temizlenmeli. Para çekim işlemi bittikten, para cüzdana konulduktan sonra da el dezenfektanı ile aynı şekilde eller temizlenmeli. El dezenfektanı yok ise ATM temas öncesi eldiven giyilmeli, para cüzdana konduktan sonra eldiven çıkarılarak çöp kutusuna atılmalıdır.” ifadelerini kullandılar

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2020, 19:35