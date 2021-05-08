Vatandaşlar pazara akın etti

FATİH BATTAR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma dolayısıyla 8 gündür kapalı olan pazar yerleri bugün açılınca Çorumlular kurulan pazarlara akın etti.

Cumartesi Pazarı kendi gününde kurulduğu için yoğunluk oluşurken, Perşembe Pazarı'nda hem vatandaşların hem de pazarcı esnafının koronavirüs tedbirlerine uydukları görüldü.

Vali Mustafa Çiftçi de Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür, Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ile birlikte Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Akkent pazalarında denetim yaptı.

Vali Çiftçi yoğunluk oluşan pazarlarda vatandaşları uyardı.

Bu arada pazarların kurulması ile birlikte marketlerde fiyatı neredeyse iki kata çıkan ürünlerin fiyatlarının düştüğü görüldü.

Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021, 15:55