Vatandaşlara 4 bin fidan dağıtıldı

FATİH AKBAŞ

Çorum Orman İşletme Müdürlüğü ‘Orman Haftası’ nedeniyle fidan dağıttı.

‘Orman Haftası’ etkinlikleri kapsamında Kadeş Barış Meydan’ında fidan dağıtım programı yapıldı.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, resmi kurum ve kuruluşlar ile STK temsilcilerinin katıldığı törende konuşan Çorum Orman İşletme Müdürü Ömer Birkan Kayaalp, Orman Haftası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştireceklerini ifade ederek, “29 Mart Salı günü saat 11.10’da Organize Sanayi Bölgesi TMO girişinde fidan dikim töreni yapacağız. 1 Nisan Cuma günü ise Kadeş Barış Meydanı’nda 1 Kitap 1 Fidan projesi kapsamında fidan dağıtımı gerçekleştireceğiz”dedi.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise bir vatanı vatan yapanın uğrunda can verilmesi olduğunu belirterek, “Bir vatan şehitlerin kanları ile sahip çıkması neticesinde vatan olmuştur. Vatanımızın bir parçası olan doğayı da korumamız ve sahip çıkmamız lazım. Fidan dikmekte vatan sevgisindendir. Doğayı yeşili sevelim koruyalım. Orman Haftası kutlu olsun”şeklinde belirtti.

Konuşmaların ardından fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Vatandaşlara sedir, dişbudak, bağdem, akça ağaç, çınar, ıhlamur, mavi ve siyah servi olmak üzere 4 bin fidan dağıtıldı.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022, 18:44