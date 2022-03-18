Vatandaşlara Çanakkale menüsü ikram edildi

M.BURAK YALÇIN

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü nedeniyle Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi işbirliğinde vatandaşlara Çanakkale menüsü dağıtıldı.

Hürriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte vatandaşlara Çanakkale Savaşı’nda askere verilen yemeğin benzeri (buğday, üzüm hoşafı, ekmek) ikram edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın da katıldığı etkinlik vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Çanakkale Şehitleri için mevlit okutuldu

Çorum’da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107.yıl dönümü nedeniyle şehit olan askerler için mevlit okutuldu.

Çorum Valiliği ve İl Müftülüğü koordinesinde Ulucami’de ikindi namazı öncesi gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Çanakkale şehitleri ve tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2022, 18:29