VEDA ve TEŞEKKÜR

Basın İlan Kurumu (BİK) Van Şubesi'ne memur olarak tayin olmuş bulunuyorum. Nasip olursa 15 Haziran 2021 tarihi itibariyle Van'daki yeni görevime başlayacağım.

Canım memleketim ve güzel insanlarına, haberci olarak hizmet etme ve doğup büyüdüğüm topraklara vefa borcunu ödeme bahtiyarlığını yaşatan Rabbime ne kadar şükretsem azdır.



***

1996 yılında genç bir gazeteci adayı olarak adım attığım meslek hayatımda, yerel gazeteciliğin okulu olan Hakimiyet’le tanıştım.

Gelişimimizi destekleyen Şevket Erzen, Mustafa Demirer, Gülesin Ağbal Demirer ve Erol Taşkan gibi kıymetli meslek büyüklerimiz sayesinde kendimi unutulmaz anılarla dolu bir haber maratonunda buldum.

Zaman zaman bu uzun maratonda soluğum kesilip tökezlesem de yılmadan koşmaya, okurlarımızı doğru bilgilerle buluşturan haberler yapmaya çalıştım.

***

Öte yandan Kemal Mesci, Atila Çiğdem, Halit Çağdaş, Halil Öztürk, Barış Sol, Erhan Esenyel, Hurşit Bozkurt, Yüksel Basar, Harun Serdar Akkaya, Özgür Arzoğlu, Özay Arzoğlu, Abdullah Uğurlu, Özden Kasar, Arif Yüksel, Sümeyra Çağdaş, Ayşegül Şengöz, Kemal Ceylan, Kemal Karadağ, Yasin Berker, İhsan Hacıismailoğlu, Musa Topbaş, Selahattin Yüksel, Ali Pakkan, Ahmet Kaya, Enise Ağbal Üşümüş, Murat Özten, Fatih Akbaş, Fatih Battar, Mustafa Burak Yalçın, Murat Çetin, Murat Karasu, Adnan Geldi, Deniz Ural, Kadir Sol, Özgür Sol, Arslan Gülhan ve Alaaddin Özsarı ile belki burada ismini yazmayı unuttuğum çok sayıda güzel insanla Hakimiyet çatısı altında birlikte çalışma fırsatı yakaladım.

Başyazarımız merhum Mürsel Şahinbaş, Abdulkadir Ozulu, Ethem Erkoç, Mustafa Özçatalbaş, Mehmet Tatlısu, Ali Ilıca, M. Şakir Çıplak, Raşit Yücel, Z. A. Daver Kolağasıoğlu, Sedat Akçakoyunluoğlu, Şahin Ertürk, Veysel Uysal, Orhan Özçatalbaş, Halit Yıldırım, Mustafa Aktaş, Mehmet Aydınkal, Yaşar Akbıyık, Kerim Mandıralıoğlu, Mehmet Okumuş, Hasan Kahraman, Ercan Ayancı, Selçuk Şeker, Hakan Önsöz, Sena Şaziye Gökdoğan, Mahir Odabaşı, Mustafa Yolcu, Cafer Kara, İsmail Tuncel, Fatih Başak, İrfan Ezer, Ahmet Cam, Kemalettin Sami Erhan, Kadir Yüktaşır ve Erdoğan Oruç gibi Çorum’un yetiştirdiği başarılı isimlerle tanışarak sayelerinde çok kıymetli bilgi ve tecrübeler edindim.

Yönetiminde görev aldığım Çorum Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere şehrimizin güzide basın kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımız ve kurumların basın birimlerinde görev yapan arkadaşlarımızla hep birlikte yoğun bir mesai harcadık.

***



Yaklaşık 20 yıllık gazetecilik (muhabirlik) vazifemi noktalarken mesleki açıdan yetişmemi ve gelişmemi sağlayan, mensubu olmaktan şeref duyduğum Çorum Hakimiyet Gazetesi'nin kıymetli kurucuları ve yöneticileri ile usta yazar ve çizerlerine, mesai arkadaşlarıma ve saygıdeğer okurlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum.

Meslek ahlâk ve ilkeleri ışığında vazifemi yerine getirmeye gayret ederken sürç-i lisan edip, istemeden kırıp incittiklerim olduysa hepsinden özür diliyor affımı rica ediyorum.

Meşakkatli ama bir o kadar heyecan verici gazetecilik mesaimde her daim destekçim olan canım aileme, sahada birlikte çalıştığım aziz meslektaşlarıma, haberlerimizle hizmetlerine şahitlik ettiğim idarecisinden siyasetçisine, sivil toplum kuruluşu temsilcisinden kanaat önderine, sanayicisinden esnaf ve sanatkârına, çiftçisinden işçisine, yaşlısından gencine, kısacası kalbi Çorum için atan herkese saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Gazetecilikte ihtisas alanı olarak gördüğüm ve birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Çorum eğitim camiası ve otomotiv sektörünün saygıdeğer temsilcilerini de asla unutamam.

İnsani ilişkilerin, iletişimin yoğun olduğu gazetecilik mesleği sayesinde ‘hatırları var olsun’ dediğim çok sayıda dost edindim.

Yeni bir yolun başında, "Allah utandırmasın niyazıyla" dualarınızı bekliyor, haklarınızı helal etmenizi istirham ediyorum.

Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın, Allah'a emanet olun.

NOT:

Kısa süre önce netleşen bu ani gelişme nedeniyle, vakit darlığından dolayı ziyaret edip vedalaşamadığım tüm dostlarımdan affımı diliyor, sağlık ve selametle en yakın zamanda yeniden görüşmeyi temenni ediyorum.