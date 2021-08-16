Vedat Canbek, 9. Bölge Birliği’nde güven tazeledi

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri 9. Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek, güven tazeledi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin seçimli kongresinde yeniden başkanlığa seçilen Vedat Canbek, hafta sonu yapılan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 9. Bölge Birliği seçiminde de yeniden başkanlığa seçilerek, güven tazeledi.

Kongrede ilk olarak divan heyeti oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından genel kurulda Vedat Canbek bir açılış konuşması yaptı. Birlik beraberlik mesajları veren Canbek kongreye katılan tüm üyelere ve misafirlere teşekkür etti.

Kongrede kooperatifin gelir-gider bilançoları, Denetim ve Yönetim Kurulu faaliyet raporları okunarak oybirliği ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesinin ardından ise dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Seçimin el kaldırma usulü ile yapılmasına karar verildikten sonra Vedat Canbek tüm üyelerin oyuyla yeniden başkanlığa seçildi.

Vedat Canbek başkanlığındaki Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 9. Bölge Birliği'nin Yönetim Kurulu’nda şu isimler yer aldı:

“Ahmet Hamdi Aydoğan, İsmet Uslu, Emin Yonar, Eyüp Kırılmaz, Alaaddin Kayaer, Ali Sever, Bursalı Demir, Mehmet Helvacı, Turgut Çelik ve İsa Köse. Denetim Kurulu: Ali Abur, İbrahim Kabalak ve Nizametttin Doğan.

Kongrenin ardından kürsüye gelen Vedat Canbek, koronavirüs pandemisi sürecinde tüm sektörlerin yanında olduğunu ve destek almak için mücadele ettiğini belirterek, bundan sonrada her zaman esnafın hizmetinde olacağını söyledi.