Vedat Canbek güven tazeledi

M.BURAK YALÇIN

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Mevcut başkan Vedat Canbek ile İsmet Çıtak’ın aday olduğu seçimde Canbek oy çokluğu ile yeniden başkanlığa seçildi.

TSO Fuar Kompleksindeki genel kurul çok sayıda üyenin katılımı ile yapıldı.

Genel kurulun divan başkanlığına Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifi Başkanı Ahmet Hamdi Aydoğan seçilirken divan üyeliklerine ise ÇESOB Başkanı Recep Gür, İsmet Uslu ve Emin Yonar seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda divan, seçimin usulü ile ilgili oylama yaptı. Oy çokluğu ile seçimin el kaldırma usulü ile yapılmasına karar verildi.

SANAYİDEKİ CAMİNİN İNŞAATINA 150 BİN TL’LİK DESTEK

Yönetim kuruluna ait faaliyet raporu, denetleme raporu ve gelir-gider hesap raporları okunması ve ibrazı yapıldıktan sonrada Sanayi Sitesi’nde yapımı devam eden cami inşaatına yardımda bulunulması hususu da genel kurulda görüşüldü. Caminin yapımı için teklif edilen 150 bin TL’de üyelere sunularak oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 13. maddesinde ise yönetim kurulunun seçimine geçildi.

Mevcut başkan Vedat Canbek ile İsmet Çıtak’ın aday olduğu seçimde Canbek oy çokluğu ile yeniden başkanlığa seçildi.

‘HER ZAMAN HİZMETİNİZDE OLACAĞIM’

Teşekkür konuşması için kürsüye gelen Vedat Canbek, pandemi sürecinde tüm sektörlerin yanında olduğunu ve destek almak için mücadele ettiğini belirterek, bundan sonrada her zaman esnafın hizmetinde olacağını söyledi.

Başkanlıkta 35. yılına giren Canbek’in yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Necati Şimşek, Özkan Şanal, Hasan Eker, Celal Bozdağ”

Denetim Kurulu’nde ise Mehmet Gayretli ile Satılmış Önler yer aldı.

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği temsilciliğine ise Vedat Canbek, Necati Şimşek, Özkan Şanal, Adil Bayrak ve Sezai Olur seçildi.