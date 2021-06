Vedat Canbek yeniden aday

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve TESKOMB 9. Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek, 1 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulu öncesi yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Uzun yıllardır Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin başkanlığını sürdüren Vedat Canbek, Çorum esnafına hizmet için tekrar çıktığı bu yolda tecrübe ve birikimlerine güvendiğini vurguladı.

Bugüne kadar şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı sergilediklerini ifade eden Canbek, kooperatifi daha üst noktalara taşımak, kamu, kurum ve kuruluş ile STK'larla olan işbirliklerini daha da güçlü kılmak amacıyla çıktığı bu yolda tüm kooperatif üyelerinden destek istedi.

Kooperatif yönetimi olarak bu işi iyi yaptıklarına inancının tam olduğunu belirten Vedat Canbek, bu zaman zarfında kapılarının hep açık olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyleyerek, kooperatiflerinin Türkiye'de ilk 5'te yer aldığını kaydetti.

Yine görevde olduğu sürece insanlar arasında ayrıcalık yapmadıklarını ve esnafın sıkıntısını çözmek için ellerinden ne geliyorsa destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Canbek, "Bizler kooperatif yönetimi olarak işimizi iyi yaptığımıza inanıyoruz. Bu zaman zarfında başında bulunduğum kuruma ve üyelerimize yararlı olmaya çaba gösterdik. Lütfen güzel giden kooperatifimizi geriye götürmeyelim. Amacımız esnaf ve sanatkarın rekabet gücünü yükseltip, onların finansal ihtiyaçlarını gidermek. Buna istinaden kooperatifimize düzenli para akışını sağlayan hükümetimize, ortaklarım adına teşekkür etmek istiyorum. Bu tablo yönetimin prensipli çalışması ve ortaklarımızın ödemelerine gösterdikleri azami dikkatten kaynaklandığını da gururla söylemek isterim.” dedi.

Pandemi boyunca hep Çorumlu esnaf ve sanatkarların yanında olduklarını, bu süreçte mesai mefhumu gözetmediklerini kaydeden Canbek, son 4 yılda esnaf ve sanatkarlara 260 milyon TL kredi kullandırdıklarını belirtti.

Esnaf ve sanatkarların sorunlarına 7 gün 24 saat çözüm bulmaya ve hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade eden Canbek, "Kooperatifimizde bugüne kadar vermiş olduğumuz hoşgörülü, anlaşılır, şeffaf ve saygılı hizmet anlayışını çıkmış olduğumuz bu yolda da arttırarak ortaklarımızla birlikte et ile tırnak misali ayrılmaz ve sıkı bir bağ kurup onların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya devam etmek istiyoruz. Esnaf ve sanatkarların adının geçtiği her yer bizi ilgilendirir. Sorunlara çözüm bulmak bizlerin olmazsa olmaz görev ve sorumluluğudur. Birlik ve beraberliğin olduğu yerde huzur, başarı ve hizmet, ayrılık ve fitnenin olduğu yerde huzursuzluk ve başarısızlık hakimdir. Esnaf ve sanatkarlarımızın günümüz koşullarında her türlü sıkıntı ve sorunlarına dün olduğu gibi bugün de vakıfız." şeklinde konuştu.

Vedat Canbek ayrıca, bugüne kadar özveriyle çalışan kooperatif personellerine ve yöneticilerine teşekkür ederek, 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan Genel Kurulun şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni etti. (Haber Merkezi)