‘Vefa grubuna vefasızlık’

Özgür Eğitim-Sen İl Başkanı Serdar Efe, vefa gruplarında beş defa görev alanların başarı belgesi ile taltif edilmesinin, diğer görev alan öğretmenlerin vefakâr hizmetinin değersizleştirilmesine neden olduğunu söyledi.

Salgın döneminde öğretmenler aracılığıyla çok güzel bir hizmete imza atıldığını ifade eden Efe, Valiliğin bu tavrının hizmete gölge düşürdüğünü dile getirdi.

Efe, konuya ilişkin açıklamasında; “İlimizde de gönüllü öğretmenlerimiz aracılığıyla bankalardan, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın paraları çekilerek, yine gönüllü öğretmenlerimiz aracılığıyla bu vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Tüm bu hizmetler yapılırken öğretmenlerimiz kendi özel araçlarını kullanarak çeşitli bankalara gitmiş, sıra beklemiş, o çeşitli bankaların birbirinden farklı uygulamaları ile karşılaşmıştır. Örneğin kimi banka öğretmenimizin eline bir kâğıt vererek, “git bunu adına para çekeceğin kişiye doldurt, imzalat, getir” diyerek, hizmet götürülecek kişinin evine iki kez gitmesine neden olmuş, ayrıca parayı çekip ulaştırdıktan sonra da dekontu bırakmak için o para çekilen bankaya da zorunlu olarak üçüncü kez uğramak zorunda kalınmıştır. Bir görevde kimi zaman üç farklı bankadan işlem takip etmek zorunda kalıp, vatandaşlarımıza maaşlarını büyük özveri ile ulaştırmışlardır. Sokaklarda zaman zaman boyunlarında Vefa Grubu’nun kartları ile sizlere adres soran öğretmenlerimizle çoğunuz karşılaşmışsınızdır. İşte bu koşullarda karşılığında hiçbir şey beklemeyen, belge ile taltif edilmek aklının ucundan bile geçmeyen bir grup gönüllü öğretmenimiz devletimizin eli olup; devletimizin sıcaklığını, koruyuculuğunu, sevgisini salgının onları hapsettiği evlerinde mağdur olmuş dedelerimize, ninelerimize, saygıdeğer büyüklerimize ulaştırmıştır.

İlçelerimizde de gerçekleşen bu çalışmada kimi ilçe kaymakamlarımız öğretmenlerimizi belge ile taltif ederken, kimi ilçelerimiz de herhangi bir şey yapmamıştır. Kuşkusuz ki en üzücüsü Valiliğimizin beş defa görev alanları “Başarı Belgesi” ile taltif etmesidir ki, bu uygulama diğer görev alan öğretmenlerimizin vefakâr hizmetinin değersizleştirilmesine neden olmuştur. Hiçbir kriterle ölçülemeyecek bu hizmete valiliğin bu tavrı gölge düşürmüştür.

Her koşulda vefakârlığı ve fedakârlığı ilke edinmiş eğitim çalışanlarının devlet büyüklerimizden beklentisi ödül değil, her zaman ve her koşulda; adalet, liyakat ve hakkaniyet ilkelerinden ayrılmadan yönetim mekanizmasını kullanmaları; alınan karar ve yapılan uygulamalarda bunu vatandaşlarımıza hissettirmeleridir.” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 10:14