Vefa Sosyal Destek Grubu 7/24 hizmette

M.BURAK YALÇIN

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla kurulan 'Çorum Vefa Sosyal Destek Grubu' ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarının ikametlerinde giderilmesi amacıyla kurulan 'Çorum Vefa Sosyal Destek Grubu' vatandaşların taleplerini yerine getirmek için seferber oldu.

İl genelinde görev yapan ekipler, yaşlı vatandaşların gıda ve ilaç alışverişini yaptılar. Vatandaşlarda ekiplere hizmet için teşekkür ettiler.