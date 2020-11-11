Vefat eden HİTÜ öğrencisinin anısına çeşme yaptırdılar

Konya’nın Akören ilçesinde 5 ay önce traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü öğrencisi yazar Ramazan Yanar’ın ailesi, kitap satışlarından gelen parayla çeşme yaptırdı.

Oğlunun yazmayı çok sevdiğini ve gönüllü olarak Elazığ’daki deprem bölgesine giderek depremzedelere yardım ettiğini belirten baba Veysel Yanar, “Oğlum ikinci kitabı çıktıktan 3 gün sonra kazada hayatını kaybetti. Yazmayı çok severdi. Biz de onun anısına kitabının gelirleriyle bir çeşme yaptırdık” dedi.

Konya'nın Akören ilçesine bağlı Alan Mahallesinde yaşayan Çorum Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü mezunu olan Ramazan Yanar, yaklaşık 5ay önce kardeşi ile birlikte evlerinden 2 kilometre uzaklıkta bulunan ağıllarındaki kurbanlık hayvanlarına bakmaya gitti. Yanar, kardeşini hayvanların yanında bırakarak kahvaltı yapmak için evlerine dönmek için traktörü ile yola çıktı. Ağıllarından 500 metre uzaklaştıktan sonra Ramazan Yanar'ın kullandığı traktör şarampole devrildi. Ramazan Yanar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GENÇ YAŞINDA 2 KİTAP YAZDI

Ramazan Yanar, ölmeden önce 'Sevda'ya Ağıt' ve 'Nabi Hayrabad İyilikler Ülkesi' kitaplarını yazdı. Yanar, ikinci kitabı 'Nabi Hayrabad İyilikler Ülkesi'nin piyasaya çıktıktan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

KİTAP GELİRİYLE ÇEŞME YAPTIRDILAR

Ramazan Yanar'ın ailesi kitap gelirleri ile çocuklarının adına bir çeşme yaptırdı. Baba Veysel Yanar oğlunun herkesin yardımına koştuğunu belirterek şunları söyledi: "Oğlum üniversiteyi bu sene bitirdi. Yazmayı çok severdi. İki kitabını da rahmetli olmadan önce bitirmişti. İkinci kitabını basım için yayınevine teslim etti. Kitap basıldığı gün arkadaşları ile bir araya gelerek küçük bir kutlama yaptılar. Ancak 3 gün sonra bu kaza meydana geldi ve hayatını kaybetti. Hayvanların yanından eve geliyordu. Düz yolda nasıl olduysa traktör devrilmiş ve oğlumuz hayatını kaybetti. Biz de onun adını yaşatmak için doğup büyüdüğü köyde bir çeşme yaptırdık. Bunu da kitapların satışından elde edilen gelirle yaptık. Şimdi herkes çeşmenin suyundan içiyor. Oğlumuzun anısını en azından bu şekilde yaşatıyoruz. Elazığ depreminde gönüllü olarak görev yaptı. Depremzedelere hep yardım etti. Yardımdan yardıma koşardı. Herkese yardım etmek için kendisiyle yarışırdı." dedi. (Sabah)