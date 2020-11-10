Vefatının 82. yılında Ata’ya saygı

FATİH BATTAR

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Çorum’da düzenlenen törenlerle anıldı.

Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen törene Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutanı Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Vatan Partisi İl Başkanı Ahmet Rasim Burhanoğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ile diğer kurum ve kuruluşların çelenkleri sırasıyla Atatürk Anıtı’na sunuldu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen Türk bayrağı da yarıya indirildi.

Vatandaşlar tarafından da Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktığı törenin ardından Atatürk Anıtı etrafına yerleştirilen 4 meşale, asker, jandarma, polis ve zabıta personelince yakılarak saygı nöbeti başlatıldı.