Vefatının 9.yılında Necmettin Erbakan anıldı

FATİH BATTAR

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yılı dolayısıyla Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından anma programı düzenlendi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen anma programına Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Hüseyin Karagöz, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Başkanı Faruk Cıdık, Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz; “Milli Görüş Hareketi’nin kurucusu liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 9.yılında minnetle, şükranla anıyoruz. Onu anlatmaya kelimeler yetmez. O samimi bir Müslüman, geçerke bir dava adamı idi. O, önce ahlak ve maneviyatı benimsemiş bir liderdi. O, karıncayı dahi incitmemiş vicdan sahibi bir insandı. 28 Şubat sürecinde dahi peygamber ocağı olarak gördüğü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yıpranmamasına çok büyük gayret göstermiş bir siyasetçi idi.” dedi

İl Başkanı Faruk Cıdık ise; “Bir lideri anma demek, onun mücadelesini canlı tutmak demektir. Bir lideri hatırlamak demek, onun ilkelerini, şiarlarını ve sloganlarını yeniden haykırmak demektir.” diye konuştu

Müslümanların ve İslam coğrafyasının çok zor bir dönemden geçtiğini aktaran Cıdık; “Müslümanlar olarak tarihin en derin krizlerinden birini yaşıyoruz. İslam coğrafyasının her bir köşesinde Müslüman kanının aktığı, ümmetin etnik ve mezhepsel çatışmalarla birbirine düştüğü zor bir dönemden geçiyoruz. İslam düşmanları Müslümanlar üzerinden türlü planlar yapıp, biz Müslümanlar olarak bu planları boşa çıkaracak güç ve iradeden ve birlikten çok uzağız.” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterinden sonra Saadet Partisi Teşkilat Başkanı İbrahim Zorlu’nun kızı Ayşegül Zorlu, Necmettin Erbakan için yazılan şiiri okudu. Program sonunda Grup Çağrı sahne aldı. Muhteşem ezgileri ile Grup Çağrı kulakların pasını sildi.