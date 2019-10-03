Vehbi Demirkan toprağa verildi

M.BURAK YALÇIN

65 yaşında hayatını kaybeden emektar fotoğrafçı Vehbi Demirkan'ı son yolculuğunda engelli arkadaşları yalnız bırakmadı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu önceki gün hayatını kaybeden Vehbi Demirkan dün öğle namazına müteakiben Ulu Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.



CENAZEDE ENGELLİ DAYANIŞMASI

Boğabağı Köyü’nden gelme ve üç çocuk babası olan Demirkan’ın cenazesine yakınları ve sevenlerinin yanısıra engelli arkadaşları da katıldı.

Hakimiyet, Vehbi Demirkan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2019, 19:03