Vekillerden, Rektöre hayırlı olsun ziyareti

Geçtiğimiz ay göreve başlayan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve beraberinde AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret etti.

Ziyarette, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü ve Güney Kampüsü’nde ki gelişmelerin ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Öztürk de üniversitedeki gelişmeler hakkında bilgi vererek, yapımı devam eden inşaatlar için vekillerden destek sözü aldı.