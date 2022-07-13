‘Vekillerimiz boş laf ve kuru vaatlerle vaziyeti idare ediyor’

Deva Partisi Merkez İlçe Başkanı Şerafettin Ahıskalı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Çorumlu iş insanlarını Yozgat’a yatırım yapmaya davet ettiğini belirterek, Fuat Oktay’la Çorum Milletvekilleri’nin kıyaslamasını yaptı.

“Değerli hemşehrilerim, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın Çorumlu iş insanlarını yatırım yapmaları için kendi şehri olan Yozgat'a davet etmesini yadırgadım.” diyen Ahıskalı, Çorum siyasetinde görev alan milletvekillerinin kendileri gibi düşünmeyenleri yok ettiklerini, birbirlerinin de kuyularını kazdıklarını ileri sürdü. Hava alanının hava yalanı olduğu, hızlı trene de yavaş fren yaptırdıkları yorumunu yapan Deva Partisi Merkez İlmçe Başkanı Ahıskalı, yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Hani derlerya; at binenin kılıç kuşananındır. Ben burada Sayın Fuat Oktay'a kızmadığım gibi tam tersine şehrimizin iş insanlarını önemsemesinden ve yatırım yapmaya davet etmesinden onur duydum.

Çünkü adam kendi görevini layıkıyla yapmaya çalışıyor. Çorum'un üçte biri kadar olan Yozgat şehrinden böyle başarılı, milliyetçi bakan, vekil ve önemli bürokratlar çıkmasaydı Yozgat bu gün küçük bir kasabaya dönüşmüş olacaktı.

Biz bu insanları eleştirmek, kızmak yerine oturup bizim vekillerimizin ne işe yaradığına bakalım. Ne işe mi yarıyorlar; birilerinin kuyularını çok güzel kazıyorlar, birbirlerinin kuyularını da çok güzel kazıyorlar, çok başarılı olan bürokratların ayağını çok rahatlıkla kaydırıyorlar, çok başarılı Belediye Başkanlarının ayaklarını da kaydırıyorlar vel-hasıl kendileri gibi düşünmeyen ve kendilerinden olmayan herşeyi yok ediyorlar. Bu arada iş yapıyorlar mı evet yapıyorlar. Mesela kendine yakın olan adamlarını istedikleri işe yerleştiriyorlar, tayin, terfi, tenzili rütbe işlerinde son derece maharetli davranıyorlar. Artık ona buna kızmak yerine veya kendimizi kandırmak yerine gerçeği kabullenmek zorundayız. Böyle vekiller olduğu müddetçe Çorum hiç bir zaman istediği yatırımı alamayacaktır. Çorum tarihini en önemli iki yatırım vaadi olan hava alanı; hava yalanı olmuştur, hızlı trene de; yavaş fren yapılmıştır. Sonuç olarak Sayın Fuat Oktay görevini layıkıyla yapan başarılı bir bürokrattır.

İşini layıkıyla yapamayan sadece boş laf ve kuru vaatlerle vaziyeti idare eden bizim birbirinden değerli vekillerimizdir.” (HABER MERKEZİ)