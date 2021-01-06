Veli Paşa Hanı bu yıl açılacak

Veli Paşa Hanı’nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ve bugün çok az örneğinin bulunduğu 155 yıllık Veli Paşa Hanı'nın restorasyon projesinin yüzde 70'i tamamlandı, hanın haziran ayından itibaren turizme kazandırılması planlanıyor.

Çorum Belediyesinin, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) mali desteğiyle başlattığı, yaklaşık 6 milyon lira bütçeli restorasyon projesinin bu yıl tamamlanması planlanıyor.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tarihi hanı ziyaret ederek yetkililerden restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aşgın, ziyaretin ardından gazetecilere, hanın restorasyonunun yüzde 70'inin tamamlandığını, kalan kısmının da 29 Mayıs'a kadar tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 15:29