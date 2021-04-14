Veli Paşa Hanı restorasyonunda sona gelindi

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Veli Paşa Hanı’nda başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Osmanlı dönemi eserlerinden olan 153 yıllık Veli Paşa Hanında, Çorum Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşılırken Hanın tarihi ihtişamı da ortaya çıkıyor. Veli Paşa Hanında yapılan çalışmayı teknik heyet ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, süreç ve yapılan işlemlerle ilgili Etüd ve Proje Müdürü Said Toraman’dan bilgi aldı.

Veli Paşa Hanının tamamlanıp hizmete açılmasıyla birlikte şehrin kültür ve turizmine olumlu katkılar sağlayacağını belirten Çorum Belediyesi Etüd ve Proje Müdürü Said Toraman, hanın restorasyonunda sona gelindiğini söyledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Toraman “Veli Paşa Hanı restorasyon işimiz büyük bir hızla devam etmektedir. Şuanda yüzde 75 seviyelerinde tamamlanmış durumda, son işlemleri yapılıyor. Han yerleşim olarak, mimari planı olarak ‘Genç Osmanlı Şehir İçi Hanı’ yerleşimi planı tarzında inşa edilmiş, bu tarzı yansıtan en güzel örneklerden biri. Restorasyon sonrası hanın zemin katında, avluda yöresel lezzetlerin sunulacağı bir restoran, hemen yanında bir kafeterya bulunacak. Üst katlarında farklı odalar bulunacak. Belediyemizin projelerinden birisi olan kültür yolu üzerinde de önemli uğrak noktalarından birisi olacak” diye konuştu.



