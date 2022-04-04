Velipaşa Hanı'nda Ramazan etkinliği başladı

Çorum Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan Tarihi Velipaşa Hanı’nda geleneksel Ramazan etkinlikleri başladı.

Çorum Belediyesi, pandemi nedeniyle ara verdiği geleneksel Ramazan etkinliklerini yeniden başlattı. Meddah, Hacivat-Karagöz gösterileri ve çocuk oyunlarıyla birlikte birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla Cuma ve Cumartesi akşamları etkinliklere Tarihi Veli Paşa Hanı evsahipliği yapıyor.

Çorum Belediyesi’nin baştan sona restore ettiği handa 2 Nisan’da başlayan etkinliklerin ilkinde Meddah, Hacivat-Karagöz gösterileri, çeşitli çocuk oyunları ve Grup Genç konseri ile keyifli bir Ramazan akşamı yaşandı.