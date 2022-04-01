Velipaşa Hanı’nda Ramazan coşkusu başlıyor

Çorum Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan 157 yıllık Tarihi Velipaşa Hanı, bu yıl Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Her yıl Ramazan ayına özel çeşitli etkinlikler düzenleyen Çorum Belediyesi bu yıl da Ramazan etkinliklerini restorasyonu tamamlanan kendine has mimari özellikleri ile Türkiye’nin en büyük hanlarından biri olan Velipaşa Hanı’nda yapacak.

Bu yıl etkinliklerini Çorum’un değerlerini daha çok yansıtacak şekilde planladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Restorasyon çalışmasını tamamlayarak turizme kazandırdığımız Velipaşa Hanımız var bizim. Muhteşem mimarisi ile şüphesiz şehrimizin en önemli tarihi ve kültürel değerlerinden birisi. Ramazan etkinlikleri de bizim örf adetlerimizde çok önemli bir yere sahip. Bu yıl Ramazan ayında bu iki değeri bir araya getirelim istedik ve ‘Handa Ramazan’ başlığı ile Ramazan boyu devam edecek etkinliklerimizi 2 Nisan Cumartesi Günü başlatıyoruz” dedi.

Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler kapsamında ilk olarak ‘Grup Genç’ konseri bugün saat 21.00’de gerçekleştirilecek.

Çocukların unutulduğu bir Ramazanın tam anlamıyla idrak edilebilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Başkan Aşgın, “Yine en çok çocuklar eğlenecek. Ramazanın tadını Meddah, Hacivat-Karagöz orta oyunu gösterileri ve çeşitli ikramlarla yine en çocuklar çıkartacak” dedi ve tüm Çorumluları tarihi Velipaşa Hanı’nda yapılacak Ramazan eğlencelerine davet etti.

Çorum Belediyesi Handa Ramazan etkinliklerinde; 2 Nisan Cumartesi ‘Grup Genç’ Konseri, 8 Nisan Cuma ‘Grup Çağrı’ İlahi ve Ezgi Konseri, 9 Nisan Cumartesi ‘Umut Mürare’ Konseri, 15 Nisan Cuma ‘Grup Sadâ’ İlahi ve Ezgi Konseri, 16 Nisan Cumartesi ‘Ammar Acarlıoğlu’ Ezgi Konseri, 22 Nisan Cuma ‘Grup Almina’ İlahi Konseri, 23 Nisan Cumartesi ‘Ömer Faruk Güney’ Tasavvuf Müziği Konseri, 29 Nisan Cuma ‘Aşk-ı İlahi Grubu’ İlahi Konseri, 30 Nisan Cumartesi ‘Agâh’ Tasavvuf Müziği’ Konseri yer alacak.Ayrıca Çorum Belediyesi Mehter ve Bando Takımları da 3,10,17 ve 24 Nisan tarihlerinde 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’nda konser verecek.

Ramazan etkinlikleri için tarihi Velipaşa Hanı’na gelenlere Osmanlı macunu ve şerbet ikramında bulunulacak. (Haber Merkezi)