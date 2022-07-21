Velipaşa’da sanat buluşması

M.BURAK YALÇIN

Çorum Belediyesi tarafından 37’ncisi düzenlenen Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında “Sanat Buluşmaları Sokak Çalışmaları” etkinliği gerçekleştirildi.

Veli Paşa Konağı’nda gerçekleşen etkinlikte Çorum Belediyesi’nin misafiri olarak Çorum’a gelen 21 ressamlar yaptıkları eserler ile Çorum sanat müzesine katkıda bulundular.

Ayşecik Çevik, Güler Gök, Bünyamin Ağbal, Ezgi Oran, Dursun Boran Oran koordinatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, ressamlarla birlikte akrilik boya tekniği ile Çorum’un kültürel değerlerini konu alan resimler yaptılar.

Sanat buluşması etkinliklerinin 23 Temmuz tarihine kadar devam edeceği belirtildi.