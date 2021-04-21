 Venezuela'daki Çorumlulardan muhtaçlara yardım eli

Latin Amerika ülkesi Venezuela'da lokanta işletmeciliği yapan Çorumlu Muharrem Hayta, Venezuela'da yoksul ve evsiz insanlara yiyecek yardımı yapıyor.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Otto Kebap adında lokanta işletmeciliği yapan Muharrem Hayta, 10 yıldır Latin Amerika ülkelerinde Restaurant şefliği yapan yine Çorumlu Adil Aydın ile birlikte Venezuala'lı muhtaçlara yardım eli uzatıyor.

Venezuela'daki kriz nedeniyle geçim sıkıntısı ve açlığın hat safhada olduğunu belirten Hayta ve Aydın; "Venezuela'da kriz var. Pandemi ile bu kriz zirveye çıktı. Geçin sıkıntısı ve açlık burada hat safhada. Bu yüzden kendi çabalarımızla yoksul ve evsiz insanlara her hafta çorba dağıtıyoruz. Biz iki Türk olarak bu yaptıklarımızdan guru ve onur duyuyoruz" dedi.