Veremli hayvanları doğaya attılar

M.BURAK YALÇIN

Kurban Bayramı’nda kesilerek doğaya atılan veremli hayvanlar tehlike saçıyor.

Konuyla ilgili haber merkezimizi arayarak şikayetini dile getiren Konaklı Köyü sakinlerinden Hüseyin Balakçı, hayvanlarını bu bölgede otlattıklarını belirterek, herhangi bir hastalık yayılmadan hayvan leşlerinin biran önce kaldırılmasını talep etti.

'HAYVANLARI OTLATMAYA KORKUYORUZ'

Hayvan Sağlığı’ndan yetkilileri çağırdıklarını ifade eden Hüseyin Balakçı, yapılan testler sonucunda hayvanların veremli çıktıklarını söyleyerek, “Küpeleri kesildiği için kimlere ait olduğunu bilmiyoruz. Veremli oldukları için burada hayvanlarımızı otlatamıyoruz. Çünkü bulaşıcı bir hastalık. Bu hayvanların biran önce buradan kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü hem kokuyor hem de hayvanlarımıza bulaşmasından korkuyoruz” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021, 11:26