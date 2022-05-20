Vergi Daireleri’nde Fiziksel Pos Cihazı ile tahsilat başladı

İl Defterdarlığı’ndan yapılan açıklamada Vergi Daireleri’nde Fiziksel Pos Cihazı ile tahsilat işlemlerinin başladığı belirtildi.

Açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, mükelleflere etkin, verimli ve daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla Vergi Daireleri bünyesinde öngörülen vezne servislerinde Fiziksel Pos Cihazı (FPOS) üzerinden Kredi Kartı/Banka Kartı kullanılmak suretiyle tahsilat yapılabilmesi kapsamında yapılan çalışmaların tamamlandığı belirtilerek, “Mükellefin ve vergi sorumlusunun, amme borcunu kanuni süreler içerisinde ödeyebilmesinde, mükellefin ve vergi sorumlusunun çeşitli ödeme yöntemlerine sahip olması önemli rol oynamaktadır. Bu amaçla Fiziksel Pos Cihazı ile tahsilat işlemleri başlatılmıştır. Mükelleflerimizin Kredi Kartı/Banka Kartı kullanılmak suretiyle ödeme yapma imkanı sunan bu hizmetten faydalanabilecekleri kamuoyuna duyurulur”denildi. (Haber Merkezi)