Veteranlar’da 2. devre başlıyor

MURAT KARASU

Veteranlar Orta Karadeniz Grubunda ikinci yarı bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlıyor.

Grupta ilk yarıyı 12 puanla ikinci sırada kapatan Çorum Hattuşa Veteranlar ikinci yarının ilk maçında cumartesi günü Ünye Veteranlar ile karşılaşacak.

Yedi takımın mücadele ettiği Orta Karadeniz Grubunda ilk yarıda oynadığı altı maçta dört galibiyet iki mağlubiyet alan Çorum Hattuşa Veteranlar 12 puan ve averajla ikinci sırada bulunuyor. Grupta Samsun Veteranlar ilk yarıda oynadığı 6 maçıda kazanarak 18 puanla lider durumda bulunuyor. Bafra Veteranlar’ın 12 puanla üçüncü sırada yer alırken Ünye Şöhretler takımı ise 9 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Ünye Veteranlar ligde ilk iki iddiasını sürdürmek için evinde oynayacağı maçı kazanmak zorunda. Çorum Hattuşa Veteranlar ise ikinci yarının ilk deplasman maçından üç puanla dönerek ikinci yarıya moralli başlamak amacında.

Grupta ikinci yarının diğer maçlarında ise Boyabat Veteranlar sahasında Bafra Veteranlar’ı konuk edecek, Durağan Veteranlar ise sahasında Ayancık Veteranlar ile puan mücadelesi verecek. Grupta lider Samsun Veteranlar takımı ikinci yarının ilk haftasını bay geçecek. Bölge Sorumlusu Ali Doğan ligin ikinci yarısındaki tüm takımlara başarılar diledi.