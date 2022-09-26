Veteriner Hekimler Odası’nda Fatih Şerbetçi dönemi

FATİH AKBAŞ

Çorum Veteriner Hekimleri Odası’nın 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Anitta Otel’de gerçekleştirilen genel kurul divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporları ile bilançonun okunup ibra edilmesinin ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Mehmet Fatih Şerbetçi ile Ertuğrul Gündoğar’ın listelerinin yarıştığı genel kurulda Mehmet Fatih Şerbetçi’nin listesi seçimi kazandı.

Veteriner Hekimler Odası’nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Mehmet Fatih Şerbetçi, Serdar Doğan, Ahmet Uysal, Bülent Şahin ve Ruhi Güzel.”