Veysal Bozkuş  hayatını kaybetti

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Alpagut Dodurga Linyit İşletmesi’nden emekli Veysal Bozkuş (80) vefat etti.
Oğuzlar ilçesi Derinöz Köyü’nden Murat ve Mustafa Bozkuş’un babası, Hatice Bozkuş’un eşi, Gazetemiz İdare Müdürü Atila Çiğdem’in teyzesinin eşi Veysal Bozkuş, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi yarın (salı) Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak Ulu Mezarlık’a getirilecek. Saat 11.00’de kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.
HAKİMİYET, Veysal Bozkuş’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.