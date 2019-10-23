VGT teknolojisi Çopuroğlu’nda

RECEP MEBET

Çopuroğlu Makine Enerji, bölge bayiliğini üstlendiği ‘Vakum Gücü Teknolojisi (VGT)’ ile otomotiv sanayii sektörüne adım attı.

Türk mühendislerinin eseri olan, yüzde 100 yerli teknoloji ürünü VGT’yi tanıtan şirket yetkilisi Ahmet Çopur, “Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Sinop, Çankırı ve Kırıkkale illerini içine alan bölge bayiliğini yürüttüğümüz patentli teknolojinin, Almanya distribütörlüğünü de üstlenmiş bulunuyoruz” dedi.

Binek ve hafif ticari araçlarda performansı artıran, yakıt tasarrufu ve çevreci özellikleriyle dikkat çeken VGT teknolojisini tanıtan Ahmet Çopur, “Benzinli, dizel, LPG’li ve hibrit gibi içten yanmalı tüm motorlu taşıtlara monte edilebilen bu sistem, araçların orijinal yapısına hiçbir müdahale içermiyor” diye konuştu.



‘İLKLERİN ÖNCÜSÜYÜZ’

Kardeşi Selim Mustafa Çopur’la birlikte açıklamalarını sürdüren Ahmet Çopur, “6 yıl gibi kısa bir sürede sektörün yüzde 80’ine hitap eder hale geldik” ifadelerini kullandı. Çopur, şunları söyledi:

“Almanya’dan memleketimize dönerek 2013 yılında jeneratör sektöründe faaliyet göstermeye başladık.

Merhum Terzi Ahmet Çopur’un torunu, merhum Sedat Çopur’un evlatları olarak, memleketimiz Çorum’da ticari faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Alimar Mitsubishi, Güçbir, İdea ve Katana Jenaratörleri Bölge Bayii ve Yetkili Servisi olarak bugüne kadar sektörde pek çok ilke imza attık.



VGT NEDİR?

Bölge Bayiliği ve Almanya distribütörlüğünü üstlendiğimiz Vakum Gücü Teknolojisi (VGT), kavrama devrini düşürerek aracınızı daha az gaz ile kullanmanızı sağlar.

Ayağınızın ağırlığı ile yaklaşık yüzde 5 oranında gaz pedalına basarak, düşük devirlerde yüksek vitesle hız kazandıracağı için sürüş konforunu tasarruf ederek yaşarsınız.

Sürüş esnasında aracınızda yaşanan yığılma sorunu ortadan kalkar. Siz de yolun akışkanlığına ve aracın ivmesine göre gazsız sürüş sağlarsınız.

VGT, aracınızın elektiriğine, elektroniğine, beyin yazılımına ve orijinalliğine kesinlikle müdühale etmeden, yakıt tasarrufu, performans artışı, konforlu sürüş sağlayan ve mekanik ömrü uzatan yüzde 100 Türk Patenet’li bir üründür.

Detaylı bilgi almak, ücretsiz montaj ve test sürüşü hizmetlerimizden faydalanmak isteyen herkesi, Çorum Sanayi Sitesi Küçük Sanayi Caddesi numara 130’daki işyerimize bekliyoruz.”