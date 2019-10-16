Vicdansızların vurduğu atmaca emin ellere teslim

EROL TAŞKAN

Yaralı bulduğu atmacanın imdadına yetişen Abdulsamet Poyraz, ilk bakımını kendisinin yaptığı atmacayı, tedavisinin tamamlanması için Belediye Veteriner Müdürlüğü’ne teslim etti.

Kanadından ve ayağından yaralanan atmacanın av tüfeğiyle vurulduğunu tespit eden Veteriner Hekim Mehmet Gültekin, yaralı kuşun tedavisini gerçekleştirdi.



ASP Bıçakçılık Sahibi Abdulsamet Poyraz ve arkadaşı Mustafa Tarhan’ın Veteriner Müdürlüğü’ne teslim ettiği yaşarıl atmacanın tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya tekrar salınacak.

İşyerinin yakınlarında kuytu bir köşeye sığınmış atmaca gördüğünü, hayvanın yaralı ve çok korkmuş olduğunu anlatan Abdulsamet Poyraz, “Bu hayvanın vurulmuş olması çok üzücü. Bölgemizin kıymetli bir cinsi olarak doğal ortamında yaşayan bu hayvanları koruyor olmamız gerekirken, canice vurulmuş olması kabul edilemez. Belediyemizin böyle bir hizmeti olduğunu duyunca çok mutlu oldum. Veterinerlerimizin güvenilir ellerine teslim ettik. İnşallah kısa sürede iyileşir ve doğaya salınır. Hayvanların sağlığı için seferber olan veterinerlerimize gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.