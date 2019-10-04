Vidanjör ücretleri belli oldu

M.BURAK YALÇIN

Meclisin bugünki toplantısında vidanjör kira ücretleri belli oldu. Komisyonca alınan kararda her yıl için geçerli olmak üzere köy muhtarlıklarınca yapılacak vidanjör taleplerinin ilkinin ücretsiz olması, ikinci taleplerinin 75 TL, üç ve üzeri her vidanjör talebinin ise 150 TL’den kiralanmasına karar verildi.

İl Genel Meclisi Ekim ayı dördüncü toplantısını gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Osman Günay başkanlığında gerçekleşen toplantı açılış yoklaması ile başladı.

Yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantıda İl Özel İdaresi bünyesindeki vidanjörün “paralı” olması konusu hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu.

‘VİDANJÖR HİZMETİ ALMAYAN KÖY SAYISI ALANDAN DAHA AZ’

Konuyla ilgili meclisi bilgilendiren Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Fehmi Yağlı, son bir yıl içerisinde bin 153 köy ve mezradan 514’üne vidanjörün gönderildiğini belirterek, 639 köy ve mezranın ise vidanjör hizmeti alamadığını söyledi.

Vidanjör hizmeti almayan köy sayısının hizmet alan köy sayısından az olduğunu ifade eden Fehmi Yağlı, raporla ilgili şunları söyledi: “Vidanjör hizmeti alan köylerimizin istatiksel verilerini incelediğimizde karşımıza şu şekilde bir tablo çıkmaktadır. 514 Köyümüzün 396’sı bir kez talepte bulunmuş, 57 köyümüz ikişer kez talep de bulunmak üzere, toplam 114 kez, 61 köyümüzde üç ve daha fazla talepte bulunmak üzere toplam 253 kez vidanjör hizmetinden yararlanmıştır. İl Özel İdaremizin vidanjör hizmetinden birer kez yararlanan 396 köyümüzle hiç yararlanmayan 639 köy ve mezramızın toplamına baktığımızda 1035 köy ve mezramızın aleyhine, 118 köyümüzün de lehine son derece hizmette bir dengesizlik dikkatimizi çekmektedir. Köylerimize hizmet de elden geldiğince devletimizin imkanlarından eşit ve adil bir şekilde dağıtılması Meclis üyeleri olarak bizlerin manevi vicdani ve insani bir veballi görev olarak omuzlarımızda taşıdığımızı hiç birimizin inkâr edemeyeceği kanaati taşımaktayız. Meclis olarak bizler öyle bir karar vermeliyiz ki tüyü bitmemiş yetimin hakkının bulunduğu kamu malının elden geldiğince hizmetin sunulduğu kesime hakkaniyetli ve adaletli bir paylaşımı tesis etmek zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu çerçevede alacağımız kararlarda elimizden geldiğince son derece hassasiyet göstermemiz gerekmektedir. 24 Mart 2016 yılından bu tarafa İl Özel İdare olarak verdiğimiz vidanjör hizmetinden son bir yıl rakamlarını incelediğimizde 118 köy ve mezramız 1035 köy ve mezramıza göre çok daha fazla yararlanmış olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Hizmetten istifade de hakça paylaşımı tesis etmek için alacağımız kararlar, ortaya koyacağımız uygulamaya bağlı olacağından hissi ve duygusallığı bir tarafa bırakmamızı gerektirmektedir.

Daha önce bu konuda ki ücretsiz hizmet verilmesine yönelik meclis kararının tekrar görüşülmek üzere iade gerekçesinde söz konusu edilen 19 Ocak 2002 yılında yürürlüğe giren 4736 sayılı yasanın 1. maddesinde geçen “ücretsiz hizmet verilemez” ibaresi gerekçe gösterilse de, bu ibare özelleştirmeye konu kurum ve kuruluşlara yönelik olduğundan Özel İdaremizin vidanjör hizmeti bu kanun kapsamına girmeyeceği çok açıktır. İlgili kanun genele şamil bir yasa olmuş olsa 2016 yılından bu tarafa verilen Çorum İl Özel idarenin vidanjör hizmeti ve Ülke genelinde ki birçok ilin ücretsiz olarak verdikleri vidanjör hizmetinin yetkili memurlar açısından suç teşkil etmesi gerekir. Kanunun ilgili maddesi dikkatle incelendiğinde metinde bulunan “Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar” ibaresi bu yasanın özelleştirmeye konu kurum ve kuruluşlara yönelik özel bir yasa olduğunu göstermektedir.

Komisyon olarak, İl Özel İdare tarafından verilecek vidanjör hizmetinin öncelikle her yıl için geçerli olmak üzere, köy muhtarlıklarınca yapılacak vidanjör taleplerinin ilkinin ücretsiz olması, ikinci taleplerinin 75 TL olması, üç ve üzeri her vidanjör talebinin ise 150 TL’den fiyatlandırmanın hizmetin köylerimize eşit ve adilane sunulmasını diğer taraftan kamu hakkının da bir nebze gözetilmesini sağlama adına uygun olacağı kararına varmış bulunmaktayız.

Köy Tüzel Kişiliklerin haricinde vidanjör kiralamak isteyen kişi ve kurumlara yönelik kiralama bedelinin ise asgari 150,00 TL’den az olmamak şartıyla yetkili müdürlük tarafından talep edilen yerin ve işin mahiyetine göre takdir edeceği bedel üzerinden fiyatlandırılması uygun olacaktır.”

Belirlenen ücretler başkan tarafından oylamaya sunularak kabul edildi.