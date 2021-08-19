VİP araçlar Çorum’da lüks karavana dönüşüyor

FATİH BATTAR

Çorumlu girişimci Şükrü Şahin, İsviçre’den getirdiği VİP araçları Çorum’da lüks VİP karavana dönüştürerek, Avrupa’ya satıyor.

Babası Şahin Şahin ile birlikte İşviçre merkezli FALCON firmasını Çorum’da hizmete açan Şükrü Şahin, Çorum’dan Avrupa’ya lüks VİP karavan ihracatı yapıyor.

Mimar Sinan Mahallesi Ankara yolu 5.cadde numara 6 adresinde Çorum halkının hizmetine giren FALCON’un açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve çok sayıda davetli katıldı.

Pandemide karavanlara olan ilginin artmasından dolayı lüks karavana işine girmeye karar verdiklerini anlatan işletme sahibi Şükrü Şahin, Çorum’dan Avrupa’ya lüks VİP karavan satmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mercedes ile anlaşma yaptıklarını belirten Şahin, İsviçre’den getirilen VİP araçları Çorum’da FALCON olarak lüks karavana çevirdiklerini ve Avrupa’ya yeniden satışını yaptıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da genç girişimci Şükrü Şahin ve babası Şahin Şahin’e böyle bir firmayı Çorum’a kazandırdıkları için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.