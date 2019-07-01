Virgül AVM, 10.yılını müşterileri ile kutluyor

FATİH BATTAR

10 yıldır Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi numara 181/A (Cuma Pazarı karşısı) adresinde hizmet veren Virgül Ayakkabı AVM, 10.yılını müşterileri ile kutluyor.

10.yıla özel kampanya başlatan Virgül AVM’de bay-bayan ayakkabıları, spor ayakkabıları, çocuk ayakabbıları ve çantalarda sürpriz indirimler Çorum halkını bekliyor.

10.yıllarını müşterileri ile kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Virgül Ayakkabı AVM işletme sahibi Hıdır Aslan; “10 yıldır Çorum halkına himzet veriyoruz. 10.yılımızı bu sene müşterilerimizle beraber kutlamak istedik ve 1 hafta sürecek bir kampanya başlattık. Bay-bayan ayakkabıları, spor ayakkabıları, çocuk ayakkabıları ve çantalarda sürpriz indirimlerimiz başladı. Kampanya fırsatını kaçırmak istemeyen tüm hemşehrilerimizi Virgül AVM’ye davet ediyorum.” dedi

Aslan, ayrıca Virgül AVM olarak yıl boyunca kampanyalarının devam edeceğini de sözlerine ekleyerek tüm Çorum halkının Virgül AVM’nin kampanya ve fırsatlarını kaçırmaması gerektiğini söyledi.