Virüs bile aşklarına engel olamadı

FATİH BATTAR

Koronavirüs dolayısıyla yoğun günler geçiren doktor çiftin aşklarına virüs bile engel olamadı.

Çorum’da İl Sağlık Müdürlüğü’nde filyasyon görevinde tanışan doktor çift evlilik yolunda ilk adımlarını attılar.

Koronavirüse rağmen hayatlarını birleştirme kararı alan pratisyen hekim Busem Kış ve Doğukan Atasoy mutluluğa Çorum Belediyesi Nikah Salonunda düzenlenen törende ‘evet’ dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüs salgınına karşı yoğun iş temposunda en ön saflarda çalışan ve Çorum’da filyasyon ekibinde görev yapan pratisten hekimler Busem Kış ve Doğukan Atasoy salgına rağmen hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin nikahlarını Evlendirme Müdürü Hasan Tomuk kıyarken, mutluluklarını gazetemize anlattılar.

NİKAHIN ARDINDAN GÖREVLERİNE DÖNDÜLER

Filyasyon görevinde birbirlerini çok sevdiklerini ve evlenme kararı aldıklarını belirten doktor çift, nikakın ardından İstanbul Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki görevlerine döneceklerini söyledi.

‘BU KUTSAL MESLEĞİ YAPTIĞIMIZ İÇİN GURURLUYUZ’

Bu kutsal mesleği yaptıklarını için hem gururlu hem de mutlu olduklarını ifade eden çift; “2 ay önce çok yoğunduk. Günlük 15-20 haneye gidiyorduk. Vatandaşlarımızın testlerini yaptık, ilaçlarını teslim ettik. Yoğun bir dönemden geçtik ama bu kutsal mesleği yaptığımız için hem gururluyuz hem de mutluyuz. Bu arada aşımızı olduk, herkese de aşı olmalarını tavsiye ederiz. 2 gün önce aşı oldum ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. İnşallah aşı ile birlikte bu belanında en kısa zamanda üstesinden gelerek bir an önce normale döneriz.” ifadelerini kullandı.