Virüslere karşı hamam tavsiyesi

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Türk geleneklerinde önemli bir yeri bulunan hamam kültürünün, tarihte pek çok salgın hastalığın atlatılmasında önemli rol üstlendiği belirtildi. Ferhat Hamamı İşletmecisi Muhittin Yıldız, yapılan bilimsel araştırmaların kese kullanılarak yıkanmanın vücudun koruyucu özelliklerini ön plana çıkardığını söyledi.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar tarafından ortaya konan bilimsel verilerin bu tezi güçlendirdiğini anlatan Muhittin Yıldız, kesenin vücutta bulunan ölü deri ve virüsleri temizlediğini kaydetti.

Yıkanırken kese kullanmanın koruyucu bir önlem olduğunu iddia eden Yıldız, “Hamam kültürü ecdadımızın bize miras bıraktığı köklü bir gelenek. Vücudumuza temas eden virüsleri arındırmanın en etkili yolu sıcacık hamam ortamında yıkanmaktır. Hamam ortamında ölü hücrelerden ve virüslerden arınmanın doğru bir yöntem olduğu tarihi bir gerçek. Kese ile deride arınma ve hücrelerde yenilenme olduğu bilimsel araştırmalarla da belgelendi” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 02:08