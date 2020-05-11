Virüslerin bankamatik ve asansör tuşlarından bulaşmasını önleyecek

FATİH AKBAŞ

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Celal Yurtsever, insanların yoğun olarak kullandığı asansör ve bankamatiklerde tuşlardan virüs yada bakteri bulaşmasını önleyecek bir sistem geliştirdi. Genç mühendis adayı sistemin patentini almak içinde başvuruda bulundu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Celal Yurtsever, dünyanın koronavirüs salgını ile boğuştuğu şu günlerde virüsün insandan insana bulaşma riskinin çok yüksek olduğu asansör ve bankamatik tuşlarını izole edecek bir sistem üretti. Yurtsever’in yaptığı cihaz sayesinde tuşlar her kullanıldığında üzerinde ki plastik izolasyon malzemesi değişiyor. Sistem bu değişimi ise sensörleri sayesinde yapıyor.

Çorum Fen Lisesi’ni bitirdikten sonra Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü kazandığını ve eğitimine bu bölümde devam ettiğini dile getiren Celal Yurtsever, koronavirüs salgınının etkili olduğu şu günlerde bu virüsün bulaşma riskinin en fazla olduğu yerlerin toplu kullanım alanlarında kullanılan tuşlu cihazlar olduğunu ifade ederek, “Bu projemi yapmamdaki amaç toplumun ortak kullanım alanlarından olan bankamatik tuş ve ekranları, apartman zil tuşları, asansör tuşları, otomat tuşları ve tuş komutu ile çalışan alanlarda otomatik olarak hijyeni sağlamaktır. Küresel boyutlarda çok can kaybına sebep olan koronavirüs ile diğer bakteri ve mikropların yayılımı bu proje sayesinde ciddi ölçüde azalacaktır. Buluş, tamamen bana aittir ve kendi adıma Türk Patent ve Marka Kurumu’na patent başvurusu yaptım. Projem dahilindeki ilk cihazın yapım aşamasını babam Gazi Yurtsever'in yardımıyla, kendimize ait atölyemizde tamamladım ve cihazı test ederek çalıştırdım. Bu projem faaliyete geçtikten sonra, şuan hali hazırda bulunan AVM ve hastaneleri kapsayan farklı projelerimi de faaliyete geçirmeyi hedefliyorum. Kurum ve kuruluşlardan gerekli desteği aldığımda, buluşumun pazarlamasına başlayacağım. Bu projemi Çorum'a mâl etmek için Çorumlu işadamlarının desteğini bekliyorum. Buluşumun vatana millete hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 19:09