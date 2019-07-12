Volkswagen Türkiye’yi seçti

Yeni fabrikasını açmak için uzun süredir yer arayışında olan Alman otomobil devi Volkswagen'in Türkiye'de karar kıldığı açıklandı. Bu karar Çorumluları da heyecanlandırdı şimdi gözler Türkiye'de hangi ilde fabrikanın açılacağına çevrildi. Türkiye'de aralarında Çorum'un da olduğu bir çok il fabrika için talip olduklarını açıkladı.

Almanya'nın saygın otomobil dergisi Automobilwoche, Volkswagen Denetleme Kurulu'nun perşembe günü karar verdiğini açacağını ileri sürdü.

Alman şirketin uzun süredir bu önemli yatırım için Romanya, Bulgaristan ve Türkiye'de saha çalışması yaptığı biliniyordu. Volkswagen Tepe Yöneticisi (CEO) Herbert Diess, konuyla bizzat ilgilenerek son dönemlerde Türkiye, Bulgaristan ve Avusturya'ya bazı geziler düzenlemişti.

Volkswagen aldığı kararı uygulamaya koyduğu taktirde 23 yıl aradan sonra Türkiye ilk kez bir otomobil fabrikası yatırımı almış olacak. Türkiye'de en son Japon firma Honda 1996'da otomobil fabrikası açmıştı.

VOLKSWAGEN'İN TÜRKİYE KARARINDA KATAR'IN ETKİSİ İDDİASI

Öte yandan Alman basını Volkswagen fonlarının yüzde 17'sine sahip olan Katar'ın kararda etkili olduğunu yazdı. Bunun yanında Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Salman'ın söz konusu fabrikanın ülkesinde açılmasını istediği ve bununla ilgili Türkiye aleyhinde lobi faaliyetleri yaptığı iddia edildi.

Ancak elindeki fonlar vesilesiyle Volkswagen Yönetim Kurulu'nda söz sahibi olan Katar'ın, Orta Doğu'da yaşanan siyasi krizde kendisine açıktan destek veren Türkiye'den yana tavır aldığı yorumları yapılıyor. Türkiyenin ayrıca yetişmiş insan gücü, yedek parça sanayisinin gelişmiş olması ve iç pazarın genişliği gibi etkenlerle ön plana çıktığı belirtildi. Volkswagen'in açılacak yeni fabrikayla bünyesinde barındırdığı Skoda ve Seat markalarına birçok farklı model üretmeyi hedeflediği ifade ediliyor.