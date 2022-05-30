Vuslat Derneği kurban desteklerini bekliyor

Vuslat Derneği, 20 ülkede gerçekleştireceği kurban organizasyonunun hazırlıklarını tamamladı.

Vuslat Derneği, kurban bayramında 4 kıta 20 ülkede vacip kurban organizasyonu gerçekleştirecek. Yetkililer kurbanlık alımlarının yapıldığını ve organizasyon hazırlıklarının tamamlanarak kurban bağış kabulüne başlandığını bildirdi.

Vuslat Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre milyonlarca ihtiyaç sahibi insan kurban bayramında ete kavuşacak. “Kurbana Kavuşmak Ne Güzel” sloganıyla yürütülen faaliyet kapsamında bağışçılar vekalet yoluyla kurbanlarını bağışlayacaklar. 4 kıta 20 ülkede görevlendirilen Vuslat Derneği yetkilileri bu kurbanların kesimini ve bölgede bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştirecek.

Dernek yönetimi Somali'den Nijerya'ya, Sri Lanka'dan Bangladeş'e, Peru'dan Kudüs ve Yemen'e dünyanın dört bir yanında muhtaçları sevindireceklerini belirterek, "Ay yıldızlı bayrağımız gölgesinde 20 yıldır bağışçılarımızın duyduğu güvenle on binlerce kurban emanetini muhtaçlara ulaştırarak, kurban ibadetlerini hakkıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Güven ve şeffaflık ilkesiyle bu sene kesilecek olan tüm kurbanlarımızın kesim videolarını tüm bağışçılarımıza gönderme sözü veriyoruz. 20 yıllık tecrübemizle “Kavuşmak Ne Güzel” diyerek sizleri kavuşmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler kampanyaya "www.vuslat.org.tr" internet sitesinden veya dernek genel merkezini ziyaret ederek, ilgili hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla yardım yapabilecek. 0212 659 28 80 numaralı telefondan bilgi alarak kampanyaya destekte bulunabilecek.



Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2022, 11:32