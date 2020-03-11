WhatsApp Gıda İhbar Hattı devrede

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların gıdaya ilişkin şikayetleri için WhatsApp Gıda İhbar Hattı’nı da devreye aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ALO 174 Gıda İhbar Hattı’ndan sonra yine vatandaşların gıdaya ilişkin şikayetleri için WhatsApp Gıda İhbar Hattı’nı da devreye aldı.

Gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla, yıl boyunca denetimlerde bulunan ve vatandaşın sağlığı için büyük bir hassasiyetle çalışan Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan bir adım daha geldi.

Bakanlık, Alo 174 Gıda İhbar Hattı’ndan sonra Whatsapp Gıda İhbar Hattı’nın da devreye girdiğini açıkladı.Pakdemirli: “Vatandaşımızın sağlığı söz konusu olunca, kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, halk sağlığı ve güvenliği noktasında vatandaşlardan gelecek geri bildirimin son derece önemli olduğunun altını çizerek, Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp İhbar Hattının vatandaşların hizmetinde olduğunu bildirdi.

Bakan Pakdemirli; “Vatandaşımızın sağlığı, güvenliği söz konusu olunca, Gıdada taklit ve tağşiş yapanların gözünün yaşına bakmayacak ve affetmeyeceğiz. Herhangi bir durumda soru işareti duyduğunuz bir konu olursa, mutlaka ALO 174 üzerinden ve devreye giren 0501 174 0 174 Whatsapp Gıda İhbar Numarası üzerinden mesajla bize ulaşın” dedi.