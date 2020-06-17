Winperax Aykaç Alüminyum’da

Aykaç Alüminyum yurt içi ve yurt dışında 100'e yakın bayisi bulunan Winperax katlanır cam ve tente sistemlerinin Çorum ve bölge yetkili bayiliğini aldı.

Aykaç Alüminyum firma sahibi Ahmet Aykaç, firmalarının iş ve ürün yelpazesini geliştirerek Winperax markasının 20’ye yakın ürün yelpazesini bünyelerine kattıklarını söyledi.

Çorum'da, Türkiye ve dünya markası Winperax firmasının ürünlerini bölgenin hizmetine sunmaya başladıklarını ifade eden Aykaç, Türkiye'de ve yurtdışında geniş bayi ağı bulunan uluslararası Winperax firmasının ürettiği katlanır cam ve tente sistemleri olan Winperax Rolling Roof Sistemleri, Otomatik Raylı Tente Sistemi, Katlanır Tente Sistemi Winperax, Pen Ten, Körüklü Tente Sistemi, Otomatik Cam Tavan Sistemleri, Giyotin Sistemleri, Isıcamlı Sürme Sistemleri, Cam Balkon Sistemleri, Lüx & Perdeli Sistem, Ultra Isıcamlı & Jaluzili Sistem, Ekspress Sistem, Katlanır Mobilya Sistemleri, Rüzgar Kırıcı Sistemlerinin Winperax argesinde, müşteri memnuniyeti, kalite ve kolay kurulum düşünülerek tasarlandığını ve profil tasarım ve tescilinin TPE tarafından belgelendiğini ifade etti.

Aykaç, ürünlerin 5 yıl garantili olduğunu ve arıza durumunda en geç bir saat içinde müdahale ederek müşterilerinin sıkıntılarını giderdiklerini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)