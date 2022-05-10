Yabancı öğrenciler Oba'da ağırlandı

Çorum Belediyesi tarafından gençlere yapılan en büyük yatırımlardan biri olan Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezi, Erasmus öğrencilerini ağırladı.

Lise düzeyi Erasmus projesi kapsamında farklı ülkelerden Çorum’a gelen 25 öğrenci öğretmenleriyle birlikte Çorum Belediyesi tarafından yapılan ve gençliğe armağan edilen Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezini ziyaret etti. Öğrenciler Türk kültürünün günümüze taşındığı obada ebru ve çeşitli kurslara katıldı.

Türk’le özdeşleşen klasik okçuluk ve oklu sporlar konusunda bilgi alan öğrenciler, Türk kültürüne ait kıyafetleri de denediler.

İspanya, Polonya, Yunanistan ve Romanya’dan gelen öğrencilere “Dünyanın merkezine hoş geldiniz” diyerek selamlama konuşmasına başlayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Kadeş Barış Antlaşmasının imzalandığı topraklardasınız. Bu toprakların 8 bin yıllık bir medeniyet geçmişi var. Üretim anlamında da bölgenin en önemli sanayi kenti. Her şeyden önemlisi sevginin, barışın ve muhabbetin kenti Çorum. Gittiğiniz yerlere bizlerden selam götürmenizi sizlerden istirham ediyoruz”dedi.

Çorum’da bir hafta kalacak öğrenciler ve öğretmenleri yavaş yavaş Türk kültürünü ve Çorum’u tanıdıklarını ifade ederek sıcak yaklaşımları ve kendilerine gösterilen ilgiyi alakayı çok güzel bulduklarını dile getirdiler. Etkinlik sonrası Çorumlu Obası Gençlik Kamp Merkezinde Osmanlı yemeği olan İskilip Dolmasını tadan yabancı öğrenci ve öğretmenleri tüm ikramlar ve leblebi hediyeleri için Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022, 18:31