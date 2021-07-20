Yabancı öğrencilerle bayramlaştılar

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerle bir araya geldi. 63 farklı ülkeden 100 öğrencinin katıldığı bayram yemeği Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde gerçekleşti.

Çorum Belediyesi, bayramı ülkelerinden çok uzaklarda geçiren misafir öğrenciler için anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bayram kahvaltısını yabancı uyruklu öğrencilerle yaptı.

“Böyle bir bayram sofrasında bir araya gelmekten mutluyuz” diyen Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi olarak bu buluşmayı bundan sonraki bayramlarda da geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Konuk öğrencilere her konuda yardımcı olacaklarını belirten Aşgın, ne zaman isterseniz bana ulaşabilirsiniz” dedi.

Vali Mustafa Çiftçi de konuşmasında bayramların müstesna ve özel günler olduğunu belirterek “Sizleri böyle bir yemekte buluşturduğu için Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bayram yemeğine katılan yabancı uyruklu öğrenciler de böyle bir buluşmaya ev sahipliği yaptığı için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.