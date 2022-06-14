Yağış ve dolu tarım arazilerini vurdu

Çorum’un Osmancık ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sebebiyle tarım arazilerinde hasar meydana geldi.

Çorum’un Osmancık ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış sebebiyle Fındıcak bölgesinde 120 dönüm arpa ekili arazide tahribat meydana geldi. Yağış sonrası Adatepe bölgesindeki çeltik sulama kanalı sel suları taştı. İlçede yaklaşık 6 dönüm çeltik tarlası hasar gördü. Leğen deresinden gelen sel sularının bir fabrikanın deposunda bulunan bin 500 ton çeltiğe zarar verdiği ve arı kovanlarının da zarar gördüğü öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Sel sebebiyle Ağıroğlan köyünde bulunan bazı pancar, arpa, buğday, mısır ekili tarlalarının zarar gördüğünü belirten bölge sakinlerinden Aydın Kınacı, “Kapaklıderesi taşınca taşkın suları tarlaya giriyor, tarla dolduktan sonra tekrar dereye sular akıyor. Sular tekrar dereye dönmese buradan gelen su ekili arazilerinin tamamını mahvederdi. Buradan taşan suyun bir kısmı şeker pancarı ve çeltik tarlasını basıyor. Kanalın kaşını yarıyor, su kanala akıyor. Eğer su kanala akmasaydı, sel mili oturur çeltik ve şeker pancarı tamamen telef olurdu” dedi.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022, 11:41