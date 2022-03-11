Yağışlar barajlara can suyu oldu

FATİH BATTAR-M.BURAK YALÇIN

Son 40 yılın en kurak döneminin yaşandığı Çorum’da 2022 yılında yaşanan kar yağışları baraj ve göletlere can suyu oldu.

Küresel ısınmaya bağlı son yıllarda buharlaşmanın artması ve özellikle geçen yıl yaşanan kuraklık Çorum’da barajlardaki su seviyelerini de iyice düşürmüştü. Kış dönemi etkili olan yağışlar, kuruma noktasına gelen baraj ve göletler için adeta can suyu olurken, doluluk oranına dair umutları da artırdı.

Çorum’un içme suyu ihtiyacını karşılayan Yenihayat, Koçhisar, Çomar ve Hatap Barajı’nda karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte doluluk oranları da arttı.



Koçhisar’a son 15 günde 8 milyon metreküp su gelirken, Hatap Barajı’na 1 milyon, Yenihayat Barajı’na ise 2 milyon metreküp geldi.

Bu yılın başında Koçhisar İsale Hattı Projesi tamamlanarak, arıtma tesisine ilk su verilmişti. Çorum’un içme suyu için en önemli projesi olan Koçhisar ile birlikte Çorum’un içme suyu problemi büyük oranda çözülürken, ardından gelen kar yağışları da barajlara ve göletlere can suyu oldu.

Geçtiğimiz yıl barajların neredeyse kuruma noktasına geldiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, bu yıl başında etkili yağışlarla barajlarda doluluk oranının da artmaya başladığını söyledi.

Şu anda Çorum’da barajlarda ortalama doluluk oranın yüzde 20 seviyelerinde olduğunu ancak korkulacak bir noktada olmadığını aktaran Zahir, bahar ayında yağmurla birlikte barajlardaki seviyelerin daha da artacağını ifade etti.

Çorum Belediyesi olarak gelecek 50 yılın su ihtiyacını karşılayacak büyük projeleri hayata geçirdiklerini belirten Zahir; “Son 40 yılın en kurak dönemini yaşadığımız geçtiğimiz yıl su kesintisine gitmemek için büyük mücadele verdik. Çorum’da günlük 50 bin son su tüketiliyor. Kuraklık döneminde 50 bin ton suyun 30 bin tonunu kuyulardan almıştık ve 3 barajımızda toplam 700 bin metreküp su kalmıştı ama Koçhisar isale hattının tamamlanmasıyla birlikte su sorununu çözdük. Ardından yağışlarla birlikte barajlarda doluluk oranı arttı. Son 15 günde Koçhisar Barajı’na 8 milyon metreküp, Hatap Barajı’na 1 milyon metreküp ve Yenihayat Barajı’na ise 2 milyon metreküp su geldi. Bahar ayında yağışlarla birlikte doluluk oranlarımız iyice artacaktır.” ifadelerini kullandı.

Çorum’da barajların toplam doluluk oranının yüzde 20,68 olduğunu dile getiren Zahir, toplam su rezervinin ise 206 milyon 545 bin metreküp olduğunu söyledi.

Mart ayı itibariyle barajlardaki doluluk oranı ise şu şekilde; “Çomar Barajı yüzde 22,5, Hatap Barajı yüzde 11,11 Yenihayat Barajı yüzde 9,71, Koçhisar Barajı yüzde 23,79.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022, 18:27