Yağmur Av ve Tarım Market’ten yeni şube

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Hüseyin Çay’ın sahibi olduğu Yağmur Av Malzemeleri ve Tarım Aletleri, ikinci şubesini hizmete açtı.

Yağmur Av ve Tarım Market, Çepni Mahallesi Hazırcılar Sokak numara 2/A’daki merkez şubesinin ardından yeni şubesini Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi karşısında hizmete sundu.

Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi numara 34/A’da faaliyet gösteren yeni şubelerini tanıtan Hüseyin Çay, “2 katlı ve 500 metrekare hizmet alanına sahip yeni şubemizde av malzemeleri ve tarım aletlerini Çorum halkıyla buluşturuyoruz” dedi.

“15 yıllık tecrübemiz, kalite ve güven esaslı hizmet anlayışımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” diyen Çay, “MKE yetkili bayiliğinin yanı sıra Huğlu, Sarsılmaz, Ata, Armsan ve Hatsan gibi seçkin av tüfeği markalarının bayiliğini yapmaktayız. Tarım aletleri alanında ise Yağmur çapa makineleri, Kurtsan süt sağım makineleri, Husqvarna motorlu testere gibi markaların da Çorum bölge bayisiyiz” diye konuştu.

Çay, “Ürünlerimizi yakından görmek ve detaylı bilgi almak isteyen herkesi Yağmur Av Malzemeleri ve Tarım Aletleri şubelerine bekliyoruz” ifadelerini kullandı.