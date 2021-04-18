Yağmur suyunu toplayıp kullanıma sunacak

MURAT ÇETİN

İntegral Firması tarafından üretilen Turkuaz Evler serisine kardeş proje olarak katılan Turkuaz Vadisi Projesi, yağmur suyunu toplama ve kullanma sistemi ile çevrecilik adına dikkat çekiyor.

Firma Sahibi Serkan Sabur, ekolojik yapıya destek vermenin yanı sıra Turkuaz Vadisi sakinlerinin de ekonomilerine katkı sağladıklarını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Serkan Sabur, şehrin yeni müstakil konut alanı olarak her geçen gün değer kazanmaya devam ettiğini ifade ettiği Silmkent’te iki etap halinde toplam 29 villadan oluşan proje hazırladıklarını aktardı.

İlk etapta 215 metrekarelik 16 villa, ikinci etapta da 235 metrekarelik 13 villa inşa edileceğini açıklayan Sabur, proje hakkında şunları söyledi;

“29 villadan oluşan Turkuaz Vadisi Projesi; her villaya özel bahçesi, özel otoparkı ve sosyal ortak alanları gibi özelliklerinin yanında ekolojik yapı ve ekonomi için büyük bir önem arz eden Yağmur Suyu Toplama ve Kullanma sistemini kurarak hem su kaynaklarının daha az tüketimi, hem de Turkuaz Vadisi site sakinlerinin ortak alan giderlerini düşürmeyi hedeflemektedir.

Bu sistem yağan yağmur suyunun gerekli taşıma yolları ile depolanarak, kullanım amacına göre örneğin peyzaj sulama, oto yıkama gibi ihtiyaçları karşılayabilir yapıya gelebilmesi için filtrelerden geçirilerek arıtılmaktadır.

Su kaynaklarının hızla azaldığı günümüzde, yağmur suyunun yalnızca %30‘unun yer altı sularına karıştığı ve faydalanılmayan %70‘lik kısmın değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Ekolojik yapıya ve ekonomiye hassasiyet gösteren hemşehrilerimizi Turkuaz Vadisi Projemizin tüm özellikleri hakkında bilgi almaya davet ediyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021, 17:49