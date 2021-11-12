Yakında işlem de yapılacak

Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, mahallenin bir problemini daha çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Çorum PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık’ı ziyaret eden Dernek Başkanı İlhan Kılıç, Ulukavak Mahalesi’nde hizmet veren PTT şubesinin yalnızca kargo şubesi değil online işlemlerin de yapılabileceği bir şubeye dönüştürülmesini istedi. Bu durumda mahalle halkının merkeze gitmek yerine işlemlerini burada halledebileceğini ve merkezdeki yoğunluğun da bir nebze olsun azalacağını söyledi.

PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık da, bu yönde bir çalışmaları olduğunu ve Ocak ayı içerisinde faaliyete geçebileceğini düşündüklerini söyledi.

Başıaçık, ziyareti için teşekkür ettiği Kılıç’a dernek çalışmalarında da başarılar diledi. (Haber Merkezi)